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Savaştık ve kazandık

Güneş: İlk 20 dakika istediğimiz futbolu sergileyemedik. Onların bir atağı gol oldu. Sonrasında savaştık. Oyuna hakim olduk. Şimdi gelişerek önümüzde bakmamız gerek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Savaştık ve kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Galatasaray'da kaliteli oyuncular var. İlk 20 dakika haricinde istediğimiz oyunu sergiledik. Onların ilk atağı gol oldu. Maçta da başka şutları yoktu. Yediğimiz golden sonra maça hakim olduk. Temaslı oyunları iyi yaptık. Savaşarak rakibe cevap verdik ve kazandık. Şimdi mutluyuz" dedi. Usta hoca taraftarın da devreye girmesiyle statta güzel bir ambiyans oluştuğunu söyledi.

MUTLU EDECEĞİZ

Şenol Güneş şunları söyledi: "Taraftarlar kazanmayı, iyi oyunu bekliyordu. Bunu taraftara verdiğimiz için mutluyuz. Daha fazla gol atabilirdik. İstekli bir oyun sergiledik. Bu galibiyetle moralimiz düzeldi. Taraftaroyuncu bütünleşmesini bir kez daha gördük. Karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyordu. Nereye gideceğimize bakacağız. Daha fazla gelişmemiz gerekiyor. 3 puanlık maçtı. Kazandık ve bitti. Şimdi Antalyaspor maçını düşünmeye başladık"

KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKALIM

Şenol Güneş, derbi öncesinde yaptığı açıklamada, "Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maçı bekliyorduk" demişti. Derbiyi 3-1 kazanan Beşiktaş'ta Güneş'in temennisi gerçekleşti.

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