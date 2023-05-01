Romain yazdı

Kartal'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Beşiktaş adına gecenin kahramanlarından oldu.

Şenol Güneş'in bir dönem kenarda tutup daha sonra yeniden 11'e almaya başladığı tecrübeli krampon, nefis bir kafa vuruşuyla siyah beyazlı takım için durumu beraberliğe getiren golü kaydetti. Saiss böylece Beşiktaş'taki ilk golünü bir derbi maçta atmış oldu. Öte yandan uzun süre sonra bir ilki de başardı. Saiss, Marcelo'dan (Eylül 2016) bu yana Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a Süper Lig'de kafa golü atan ilk stoper oldu. Saiss maç sonrası "Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. Taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.