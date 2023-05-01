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Kartal söktü aldı

Siyah-beyazlılar, İcardi’nin golüyle geriye düşse de Saiss eşitliği getirdi. Amir Beşiktaş’ı öne geçirirken, kapanışı ise Aboubakar yaptı. Kartal zirve hesaplarını tamamen değiştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Kartal söktü aldı

Beşiktaş, dün akşam Vodafona Park'ta lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek, ligin zirve hesaplarını alt üst etti. Son 9 maçta 8'inci galibiyetini (biri hükmen) alan siyah-beyazlılar, "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi. Bir maçı fazla olan Kara Kartal, bu galibiyetle Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirirken, Fenerbahçe ile de 5 puanlık farkı ikiye düşürdü.

SONUNA KADAR DEVAM

Siyah-beyazlılar 20'de Icardi'nin golüyle mağlup duruma düşerken; 35'te Saiss skora denge getirdi. İlk yarı skorla kapanırken, Hadziahmetoviç 58'te Kartal'ı öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen isim ise 90+3'de attığı golle Aboubakar oldu. F.Bahçe'nin ardından G.Saray'ı da geriden gelerek mağlup etmeyi başaran Kartal, şampiyonluk yarışının son güne kadar devam edeceğini gösterdi.

Rosier yine 11'de

Siyah-beyazlı takımda 7 maç sonra Ümraniyespor maçında 11'de görev alan Valentin Rosier, derbide de formasını bırakmadı. Siyahbeyazlı oyuncu savunmanın sağında görev yaparken, Ümraniyespor karşılaşmasında hasta olduğu için forma giyemeyen Onur Bulut, Galatasaray karşısında ise yedek soyundu.

Değişiklik yok

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi mücadelesinde geçen hafta Ümraniyespor'u 2-0 yenen kadroda değişiklik yapmadı. Kaleyi Mert'e teslim etti; savunma dörtlüsünü Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahada Salih, Gedson ve Amir görev yaptı. İlerde ise Redmond, Cenk ve Aboubakar forma giydi.

Beşiktaş'ta penaltı beklentisi

26. dakikada siyah beyazlılar penaltı bekledi. Valentin Rosier'in ortasında Sergio Oliveira topa müdahale etti. Beşiktaşlı oyuncular, Oliveira'nın topa elle müdahale ettiğini öne sürerek penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesini bekledi ancak karar devam çıktı.

En uzun seri

İç sahada son maçlarda rakibine üstünlük kuran Kartal bunu dün de devam ettirdi. Siyah beyazlı takım, G.Saray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçını da kazanmayı başardı. Kartallar böylece bu rekabet tarihinde iç sahadaki en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu.

Kitaplar için yoğun ilgi

Deprem bölgelerine kitap yardımı yapmak için başlatılan "Bu Kitap Sana Arkadaşım" kampanyası yoğun ilgi gördü. G.Saray maçını izlemek üzere stada gelen minik taraftarlar, getirdikleri çocuk kitaplarını kumbaralara bırakarak depremzede yaşıtlarına destek oldular.

Kulübelere birer sarı kart

İlk yarıda küçük bir gerginlik yaşandı. Gedson'un yerde kaldığı pozisyonda iki takım yedek kulübeleri itirazda bulundu. Bunun üzerine kenara gelen hakem Beşiktaşlı antrenör Hakan Çalıkan ve Galatasaraylı antrenör İrfan Saraloğlu'na sarı kart gösterdi.

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