Bir bakışta 90 dakika

Oliveira'nın pasına hareketlenen Rashica, topu içeri çevirdi. Altıpasın önünde İcardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
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Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktasında Saiss, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
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Son 3 dakikada 3 net pozisyon yakalayan Beşiktaş yine etkili geldi... Soldan çizgiye inen Salih ortasını yapmak istedi. Nelsson araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
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Gedson'un pasında topla buluşan Rosrier ortasını yaptı. Penaltı noktasında Aboubakar'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı
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Muslera ile Sergio Oliveira'nın ortak hatasında topu kapan Amir Hadziahmetovic, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1.
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Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Kerem'inceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
+3
Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Viktor Nelsson'dan sıyrılıp skoru belirledi: 3-1.