Haberler Beşiktaş Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika
20
Oliveira'nın pasına hareketlenen Rashica, topu içeri çevirdi. Altıpasın önünde İcardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
35
Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktasında Saiss, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
54
Son 3 dakikada 3 net pozisyon yakalayan Beşiktaş yine etkili geldi... Soldan çizgiye inen Salih ortasını yapmak istedi. Nelsson araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
55
Gedson'un pasında topla buluşan Rosrier ortasını yaptı. Penaltı noktasında Aboubakar'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı
58
Muslera ile Sergio Oliveira'nın ortak hatasında topu kapan Amir Hadziahmetovic, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1.
87
Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Kerem'inceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
+3
Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Viktor Nelsson'dan sıyrılıp skoru belirledi: 3-1.
DİĞER
Son dakika haberi: Gedson Fernandes dev derbiye damga vurdu! Galatasaray'ı pişman eden performans...
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın tatil planı dudak uçuklattı! İki haftalık yat tatillerine tam tamına...
Ahmet Çakar'dan flaş yorum! F.Bahçeliler daha çok sevindi
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev derbide kazanan Beşiktaş!
Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı!
Son dakika deprem mi oldu 1 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan çifte paylaşım Kartal'dan çifte paylaşım 00:17
A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! 00:08
Cengiz attı Marsilya kazandı! Cengiz attı Marsilya kazandı! 00:08
Juventus'a Bologna engeli! Juventus'a Bologna engeli! 00:08
A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! 00:05
Cengiz attı Marsilya kazandı! Cengiz attı Marsilya kazandı! 00:00
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! Beşiktaş'ın ilk golünde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! Beşiktaş'ın ilk golünde faul var mı? 23:59
Kocadağ: Biraz adalet duygunuz varsa... Kocadağ: Biraz adalet duygunuz varsa... 23:59
Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı! Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı! 23:59
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor 23:59
Muslera'yla özel görüştü! Bunları söyledi Muslera'yla özel görüştü! Bunları söyledi 23:59
Zorbay Küçük Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi Zorbay Küçük Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi 23:59