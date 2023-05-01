Beşiktaş'tan çarpıcı Gedson Fernandes mesajı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maça damgasını vuran isimlerden birisi Gedson Fernandes oldu.

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Portekizli orta sahası, gösterdiği performansla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Beşiktaş orta sahasının dinamosu karşılaşmada en çok ikili mücadele kazanan (17), en çok top kapan (8) ve en çok adam eksilten futbolcu oldu. Maçta toplam 56 kez topla buluşan orta saha oyuncusu, 25 pasının 18'inde isabet buldu.

Öte yandan Portekizli yıldızla ilgili Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yayınlandı.

İşte o paylaşım: