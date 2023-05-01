Haberler Beşiktaş Abou füzeyle bitirdi

Abou füzeyle bitirdi

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Aboubakar, derbiyi de boş geçmedi. İyi bir futbol oynayan ve Galatasaray savunmasını yıpratan Senegalli oyuncu, maça son noktayı koyan isim oldu. Son dakikalarda ceza alanı içinde Nelsson'u geçerek füze yollayan Aboubakar, Muslera'yı tuttuğu köşeden avladı. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, ilk kez gol sevinci yaşadı. Son maçlarda Beşiktaş'ı sırtlayan Aboubakar, son 8. maçında 8. kez ağları sarsmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Abou füzeyle bitirdi

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Aboubakar, derbiyi de boş geçmedi. İyi bir futbol oynayan ve Galatasaray savunmasını yıpratan Senegalli oyuncu, maça son noktayı koyan isim oldu. Son dakikalarda ceza alanı içinde Nelsson'u geçerek füze yollayan Aboubakar, Muslera'yı tuttuğu köşeden avladı. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, ilk kez gol sevinci yaşadı. Son maçlarda Beşiktaş'ı sırtlayan Aboubakar, son 8. maçında 8. kez ağları sarsmayı başardı.

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