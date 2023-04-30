Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten derbi yorumu! "Daha fazla atabilirdik!"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladığı ve 3-1 galip geldiği mücadelenin ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Maçtan evvel konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Saha dolu, tıklım tıklım. Üst kaliteli oyuncuları var rakibin. Çok istekliydik. Çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk dakikalarda düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de bir hata yapmadı. Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten. Daha fazla goller bulabilirdik.

Galatasaray'ı yendik, moralimiz düzeldi.

Söylemiştim size. Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyordu. Işık görünüyor ama yeterli değil. Nereye gideceğimizi belirleyeceğiz.

Allah bizi bugün Beşiktaş taraftarlarına karşı mahcup etmedi. Onların duygusu, onların coşkusu. Çok güzeldi. Bütün Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum.

Ben sevilmesem de herkes için bir şey yapmak isteyen, sevenlere de cevap vermek isteyen biriyim. Sizi biri seviyorsa ve size bir adım atıyorsa siz birkaç adım atmalısınız. Bugünlere öyle geldik." ifadelerini kullandı.