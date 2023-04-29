Mert'e güven tam!

Beşiktaş'ta gözler yarın akşam oynanacak derbiye çevrilirken, siyah-beyazlıların bu zorlu mücadelede en güvendiği isimlerin başında kaleci Mert Günok geliyor. Bu sezon 3 farklı file bekçisinin görev yaptığı Beşiktaş'ta, Mert Günok, 18 maçla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en fazla giyen kaleci oldu. Beşiktaş, Mert'in kaleyi koruduğu lig maçlarında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin görev yaptığı 7 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 11 maçta ağlarında 14 gol gördü. Siyahbeyazlıların kalesinde gördüğü diğer 14 golün 11'ini Ersin Destanoğlu, 3'ünü Emre Bilgin yedi. Ersin ile Beşiktaş 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Emre'nin kalede olduğu 2 lig müsabakasında ise birer galibiyet ve mağlubiyet alındı.