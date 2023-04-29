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Kartal ilk yarı uçuyor!

Beşiktaş ligin geride kalan bölümünde en fazla golü 31 ila 45. dakikalar arasında buldu. Bu periyotta rakip fileleri tam 14 kez havalandırdılar

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Kartal ilk yarı uçuyor!

Yarın akşam oynanacak derbide Vodafone Park'ta ezeli rakibi G.Saray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmaların ilk yarısının son bölümünde skorer bir performans sergiliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligin geride kalan bölümünde en fazla golü ilk yarının son 15 dakikasında buldu. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalarda 14 kez gol sevinci yaşadı. İlk 15 dakikada 8 gol bulan siyah-beyazlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez skor tabelasını değiştirdi. 46 ila 60. dakikalarda 9 gol kaydeden Beşiktaş, 61 ila 75. dakikalarda ve son 15 dakikalık bölümde ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.


ABOUBAKAR BOŞ GEÇMEYECEK
Son 7 maçta attığı 7 golle takımını sırtlayan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar, yarın akşam da siyah- beyazlı formayla G.Saray'a ilk golünü atmak istiyor. Kamerunlu forvet, daha önce sarı-kırmızılı ekibe karşı 2 maça çıkan ancak bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı. Özellikle ligde gösterdiği 7 gol, 1 asistlik performansla Cenk'ten sonra Kartal'ın en skorer oyuncusu olan Aboubakar, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

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