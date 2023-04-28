TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İspanya'dan dev bir talip çıktı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İspanya'dan dev bir talip çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Atletico Madrid, Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların 10 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.
La Liga ekibinin transferde oldukça ciddi olduğu ve bu rakamı vermeye hazır olduğu kaydedildi.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes'in Avrupa'da boy göstermek istediği gelen bilgiler arasında.
Kartal, Portekizli yıldız oyuncuyu Benfica'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.