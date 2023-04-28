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TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Gedson Fernandes piyangosu vurdu. Performansıyla birçok Avrupa takımını peşine takan Portekizli yıldız, siyah-beyazlıların kasasını dolduracak. İspanyol devi Atletico Madrid, Kara-Kartal'ın belirlediği bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:44
TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İspanya'dan dev bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

Sabah'ın haberine göre; Atletico Madrid, Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların 10 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

La Liga ekibinin transferde oldukça ciddi olduğu ve bu rakamı vermeye hazır olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes'in Avrupa'da boy göstermek istediği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

Kartal, Portekizli yıldız oyuncuyu Benfica'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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