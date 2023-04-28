Haberler Beşiktaş Güneş 6-1 önde

Güneş 6-1 önde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Okan Buruk’a rakip olduğu 8 maçta 6 galibiyet alırken, bir kez berabere kaldı; sadece bir karşılaşmada mağlup oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Güneş 6-1 önde

Pazar günü G.Saray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 23'üncü, sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk ise üçüncü kez derbide görev yapacak. Şenol Güneş, daha önce Okan Buruk'a rakip olduğu maçlarda sadece bir yenilgi gördü. İki teknik adam, daha önce resmi maçlarda 8 kez birbirlerine rakip oldu. Oynanan maçların 6'sını Şenol Güneş'in, birini ise Okan Buruk'un takımları kazandı; bir karşılaşma berabere sona erdi. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde G.Saray ile daha önce 10 maç yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu derbilerin beşini kazanırken, ikisinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam idaresinde F.Bahçe ile oynadığı 12 derbide 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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