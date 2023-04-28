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Derbinin hakemi Şansalan

Vodafone Park’ta pazar günü oynanacak Beşiktaş-G.Saray maçını Ali Şansalan yönetecek. İki takım da Şansalan ile 8 galibiyet aldı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Derbinin hakemi Şansalan

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak. Şansalan, kariyerinde Beşiktaş'ın 13 maçında görev aldı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti. Ali Şansalan, G.Saray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi.

1988 doğumlu hakem Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmı- 8zılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

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