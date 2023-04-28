BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Onur Bulut Kayserispor'a karşı olan davada haklı bulundu

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, eski takımına karşı olan davayı kazandı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, siyah-beyazlı futbolcuyu haklı buldu.

NE OLMUŞTU?

Siyah-beyazlıların, 'transferin son gününe kadar getirmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 senelik imza attırdığı Onur Bulut için 1 milyon euro'yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi söz konusunu maddenin feshe imkan tanımadığını belirterek TFF nezdinde dava açmıştı.