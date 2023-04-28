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Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi taktik çalıştı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, kritik maç öncesi taktik ve kondisyon çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:10
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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