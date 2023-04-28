Ada vapuru Redmond

Beşiktaş'ta pazar akşamı oynanacak derbi öncesinde, siyah-beyazlı ekibin forvetleri Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar kadar Nathan Redmond da ön plana çıkan diğer isim oldu. Cenk ve Aboubakar'a son haftalardaki formuyla alınan galibiyetlerde etkili olan İngiliz yıldız, hem gol atıyor, hem de attırıyor. 29 yaşındaki başarılı orta saha son 5 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı ve toplamda 7 gole direkt olarak katkı sağladı. Kara Kartal, bu maçların tamamından galibiyet elde etti.