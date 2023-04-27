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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye özel önlem aldığı ve o ismi yıldız futbolcuyla birebir eşleştireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürürken, sarı-kırmızılıların en etkili gol silahı olan Icardi'yi, tecrübeli stoper Romain Saiss'in durduracağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

Sakatlığı nedeniyle bir süre formasından ayrı kalan Faslı yıldızın, hafta sonundaki maçta Arjantinli yıldızla birebir oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

33 yaşındaki tecrübeli oyuncuya bu önemli maçta teknik direktör Güneş tarafından kritik bir görev verildiği ve Icardi'ye adım attırmaması talimatı verildiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Saiss, 1 asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

Tecrübeli defans oyuncusunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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