BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme özel Icardi görevi!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürürken, sarı-kırmızılıların en etkili gol silahı olan Icardi'yi, tecrübeli stoper Romain Saiss'in durduracağı öğrenildi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürürken, sarı-kırmızılıların en etkili gol silahı olan Icardi'yi, tecrübeli stoper Romain Saiss'in durduracağı öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle bir süre formasından ayrı kalan Faslı yıldızın, hafta sonundaki maçta Arjantinli yıldızla birebir oynaması bekleniyor.
33 yaşındaki tecrübeli oyuncuya bu önemli maçta teknik direktör Güneş tarafından kritik bir görev verildiği ve Icardi'ye adım attırmaması talimatı verildiği ifade edildi.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Saiss, 1 asiste imzasını attı.
Tecrübeli defans oyuncusunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.