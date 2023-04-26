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Gözler Aboubakar’da

Son 7 maçta 7 gol atan Kamerunlu yıldız G.Saray derbisini iple çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Gözler Aboubakar’da
Beşiktaş'ın skorer forveti Vincent Aboubakar, G.Saray maçını iple çekiyor. F.Bahçe derbisinde istekli ve hırslı bir tavır sergileyen, 1 de gol atan Aboubakar, gollerine G.Saray maçında da devam etme niyetinde. Son 7 maçta attığı 7 golle lige damga vuran Kamerunlu yıldız, siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli gol silahlarından biri olacak. Teknik direktör Güneş'in özel olarak ilgilendiği Aboubakar, "Bana olan güveninizi iyi biliyorum. Merak etmeyin, bu maçta da gol ya da gollerle takımıma katkı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.
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