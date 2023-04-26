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Ghezzal derbide yok

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Ghezzal derbide yok

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen Ghezzal'ın yapılan tetkiklerinde "grade-2" zorlanma tespit edildi. Cezayirli oyuncu, hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu dışında sakatlıkları bulunan Tayyip Talha ile Dele Alli de pazar günü görev yapamayacak.Ümraniyespor maçında başarılı bir görüntü ortaya koyan Faslı oyuncu, "Evimizde özel ve kıymetli bir maç oynayacağız. Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz. Böyle maçları kazanmak çok önemlidir. Üç puan için tüm gücümüzle savaşacağız" dedi.

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