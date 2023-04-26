Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, kritik müsabaka öncesi resmi hesabından hakem açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:42 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:55
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, kritik maç öncesi resmi hesabından hakem açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlılar, müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz.

Bu iddianın asılsız olduğunu yinelemekle beraber, daha önce Kulübümüze defalarca zarar vermiş, Fenerbahçe maçındaki hatalı penaltı kararı MHK Başkanı Lale Orta tarafından da ifade edilmiş olan ve kendisini maçlarımızda görmek istemediğimizi açıkça belirttiğimiz Halil Umut Meler'le ilgili talebimiz olduğu iddia edilseydi, bu iddianın doğruluğu biraz daha akla yatkın olabilirdi.

Kaldı ki bu iddia, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları yönündeki açıklamasıyla da çelişmektedir. Bu derbinin hakeminin de yapay zekayla belirlenmesi gerektiğine göre önceden tespit edilmiş bir ismin maçımızı yönetecek olması beklenemez.

Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka (!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır.

Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır.

Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir.

Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir.

Kamuoyunu meşgul eden bu tarz manipülatif iddia ve haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

DİĞER
Aldatmak dizisinde Tarık’tan şaşırtan çıkış
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Samet Akaydin kararı!
Galatasaray'da golcü transferi tamam!
G.Saray'dan derbi için dev prim! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
Beşiktaş evinde Galatasaray'a kaybetmiyor!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 16:42
G.Saray'dan derbi için dev prim! İşte o rakam G.Saray'dan derbi için dev prim! İşte o rakam 16:05
Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları 15:36
F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! 15:39
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! 15:57
G.Saray'dan derbi öncesi antrenman kararı! G.Saray'dan derbi öncesi antrenman kararı! 16:03
Daha Eski
Boluspor'da Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi Boluspor'da Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi 12:37
Marc Marquez MotoGP İspanya Grand Prix'sinde yok Marc Marquez MotoGP İspanya Grand Prix'sinde yok 13:00
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu 13:34
G.Saraylı yıldıza İtalya'dan kanca! G.Saraylı yıldıza İtalya'dan kanca! 13:36
Aston Villa'da Emery rüzgarı! Son 9 maçta... Aston Villa'da Emery rüzgarı! Son 9 maçta... 14:01
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 14:45