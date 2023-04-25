Haberler Beşiktaş Rekortmen Salih

Rekortmen Salih

Kartal’ın 29 yaşındaki tecrübeli orta sahalı Salih Uçan, Beşiktaş’ın bu sezon en çok asist yapan (7) ismi olurken, 1 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
Rekortmen Salih

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından performansını arttıran Salih Uçan, takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Bu sezon 25 maçta görev alan ve bu maçların 24'üne ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla dikkat çekti. Takımına şu ana kadar 3 gol, 7 asistlik katkı veren Salih Uçan, bu istatistiklerle Süper Lig'deki gol katkısı rekorunu da kırmış oldu. Alanyaspor'da 2020- 21 sezonunda ligde 2 gol atıp, 6 asist yapan Salih Uçan, ligin bitimine 6 hafta kalmasına rağmen bu istatistiklerini geride bıraktı. Redmond ile birlikte 6'şar asistle ilk sırayı paylaşan Uçan, şu anda 7 asistle takımında bu alanda ilk sırada yer aldı. Öte yandan Süper Lig'de en çok golü 2012-13 sezonunda F.Bahçe formasıyla atan Salih Uçan, kalan haftalarda 1 gol daha bulması halinde kariyerinde en çok lig golü attığı sezonu da yaşayacak.

Son Ümraniye maçında rakipten en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan ve en çok topla buluşan isim olan Salih Uçan, Aboubakar'ın golünün de asistini yaptı.

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