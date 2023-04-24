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Taraftarın gücüyle

Kartal’ın Faslı stoperi Saiss, G.Saray derbisi için iddialı konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Taraftarın gücüyle

Tecrübeli futbolcu, son haftalarda yakalanan çıkışın büyük moral olduğunu kaydetti. Saiss, "Derbiyi kazanmak istiyoruz, maçın öneminin farkındayız. Evimizde özel bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Saiss ayrıca "Son galibiyet de derbi öncesi önemliydi. Colley'le birlikte oynayıp elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son iki maçta gol yemedik, bu da önemli bir detay. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Gelecek sezon ne olacağını bilmediğini dile getiren usta krampon, "Şu an tek düşüncem takıma daha fayda olmak için neler yapabileceğim" diye konuştu.

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