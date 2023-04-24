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Redmond’u bitirin!

Taraftarlar, son haftaların yükselen yıldızı için methiyeler dizdi. Sosyal medyadan yönetime oyuncuyla bir an önce sözleşme imzalanması çağrısı yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Redmond’u bitirin!

Siyah beyazlı takımda son haftalara damgasını vuran en önemli isim Nathan Redmond oldu. Muhteşem bir yükselişe geçen, Fenerbahçe derbisindeki enfes futbolunu sonrasında da devam ettiren İngiliz kanat oyuncusu, Ümraniye maçında da gol atarak yıldızını parlatırken, taraftarlar da sosyal medyada kendisine methiyeler dizdi. Siyah beyazlı futbolseverler, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncunun kesinlikle kalması gerektiği yönünde tweet'ler atıp yönetime bir an önce bu işi bitirmesi çağrısı yaptılar. Ghezzal'ın form düşüşününün Redmond'un yükselişiyle telafi edildiği görüşünü paylaştılar. Öte yandan Redmond da yükselen performansı için "Sebebi ligin temposuna alışmış olmam olabilir. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum" dedi.

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