Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

Uzun süredir adı gündemde olan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği James Rodriguez konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla yakın temasta olan Beşiktaş için Brezilya basınından da iddialar geldi.
Oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceği belirtildi. CNN Brasil'de yer alan haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile Botafogo'nun ilgilendiği vurgulanarak "Ancak Botafogo'nun bu hayali gerçekleşmeyebilir.
Ona sahip olma konusundaki güven her geçen gün azalıyor. Bunun nedeni, oyuncunun Türkiye'den Beşiktaş'tan aldığı teklif" denildi.