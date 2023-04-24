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Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş bir süredir Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile yakından ilgileniyor. Son olarak ise Brezilya basınından futbolcunun transferi hakkında siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

Uzun süredir adı gündemde olan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği James Rodriguez konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla yakın temasta olan Beşiktaş için Brezilya basınından da iddialar geldi.

Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

Oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceği belirtildi. CNN Brasil'de yer alan haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile Botafogo'nun ilgilendiği vurgulanarak "Ancak Botafogo'nun bu hayali gerçekleşmeyebilir.

Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

Ona sahip olma konusundaki güven her geçen gün azalıyor. Bunun nedeni, oyuncunun Türkiye'den Beşiktaş'tan aldığı teklif" denildi.

Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

İSTEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMAZ

Haberde Rodriguez'in daha önce formasını giydiği Real Madrid nedeniyle İspanya'dan bir takımla anlaşmaya öncelik verdiği detayı da paylaşıldı. Fakat bunun zor olduğu kaydedildi. "Rodriguez eski popülaritesinde değil. Geçmiş dönemdeki gibi bir pazarı yok. İspanya'da umduğu teklifleri bulması çok çok zor. Bu nedenle en ciddi talibi olan Beşiktaş'a gitmesi yüksek ihtimal" yorumu yapıldı. Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve şu an boşta olan James'in piyasa değeri 9 milyon euro civarında.

Beşiktaş'a James Rodriguez müjdesi! Brezilya basını duyurdu

Şu an boşta olan James Rodriguez; Real Madrid, Porto, Monaco, Bayern Münih, Everton gibi takımların formasını terletti. Kariyerinde toplam 453 karşılaşmaya çıkıp 120 gol, 147 de asist üreterek toplamda 267 gole direkt etki etmiş oldu. Milli takımda da 90 karşılaşmada çıkarken 26 gol kaydetti.

EZELİ RAKİPLER DE PEŞİNDE

Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık G.Saray ve F.Bahçe ile anılmıştı. Rodriguez kanatlarda da görev yapabiliyor. Beşiktaş, oyuncunun olası transferi halinde ezeli rakiplerine de çalım atmış olacak.

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