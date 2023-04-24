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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Nathan Redmond, son haftalarda gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de oldukça memnun olduğu İngiliz yıldız ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor. Girişimlerine devam eden Kartal'ın önünde tek bir engel kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak, "Lig devam ederken karar vermiş değilim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin Euro ücret alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

OLUMLU YAKLAŞIM GÖSTERDİ

Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da tek bir engel kaldı!

Sabah'ın haberine göre Redmond, haziran ayında doğum yapacak eşiyle birlikte geleceğiyle ilgili kararını verecek.

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