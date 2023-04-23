Yüksek uçuyor

Beşiktaş, deplasmanda Ümraniye'yi mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Son 7 maçında 6'ıncı galibiyetini elde eden siyah-beyazlılara üç puanı getiren isimler Redmond ve Aboubakar oldu. Kartal, son 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Redmond'un golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

90 DAKİKA BASKI

Siyah-beyazlılarikinci yarıya da baskılı başladı. 65'te sol kanatta topu kapan Aboubakar yerden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan bölümde baskısını sürdüren Kara Kartal yakaladığı fırsatları gole çeviremese de, Galatasray derbisi öncesi aldığı galibiyetle büyük moral buldu.