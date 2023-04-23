Muhteşem ikili

Beşiktaş, İstanbul içi deplasman maçında Ümraniyespor'u rahat geçerken galibiyetin başrolünde Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar vardı. 25. daki kada attığı golle Kartal'ı öne geçiren Redmond, yükselen performansını dün de devam ettirirken, son 5 maçtaki gol sayısını 4'e yükseltti. Yine söz konusu süreçte 3 de asist yaparak toplam 7 gole katkı sağlamış oldu. Redmond'un bu istatistiği ayrıca Beşiktaş'ın attığı son 10 golün 7'sini oluşturdu. Gecenin bir diğer yıldızı Aboubakar ise 71'de sahne aldı. İki rakibinden sıyrılıp nefis bir plase ile topu ağlara yolladı. Abou da böylece son 7 maçtaki gol sayısını 7'ye çıkardı. Kamerunlu futbolcu golü dışındaki performansıyla da tam not aldı. Gerektiğinde savunmaya da gelip arkadaşlarına yardım etti.

PAŞA ASİSTLE DÖNDÜ

Sakatlandığı için Trabzon derbisinde riske edilmeyen Cenk Tosun dün 11'de forma giydi ve asistle dödü. Tecrübeli krampon, Redmond'un attığı golün pasını veren isimdi. 74. dakikada yerini Maxim'e bırakan Tosun Paşa, bu sezon ligdeki 3. asistini yaptı.



"ÇÜNKÜ LİGE ALIŞTIM"

Nathan, maç sonrası yükselen performansı için "Lige alışmadan kaynaklanıyor artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça öz güven de kazanıyorum" dedi. İngiliz yıldız, ayrıca "Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız" diye konuştu.



ÇOCUKLAR AĞIRLANDI

Deprem felaketinden etkilenen çocuklar, maçta ağırlandı. Minikler, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında maçı izlemeleri için stadyuma geldi. Tribünlerde yerlerini alan çocuk lara TFF tarafından kalem, defter ve meyve suyu ikram edilirken, Ümraniyespor da her birine forma giydirdi. Beşiktaşlı futbolcular çocukların yanına gelerek imza dağıttı.