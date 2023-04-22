Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sonrası Salih Uçan: Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Salih Uçan, Ümraniyespor galibiyeti sonrası konuştu. Güzel oynadıklarını belirten başarılı oyuncu, Galatasaray maçını da kazanmak istediklerini belirtti.



İşte o sözler...



Salih Uçan: Güzel oynadık bugün. İlk yarının başında sahanın zeminine ve oyuna alışamadık. Rakip gol pozisyonları da buldu, Allah'tan gole çeviremediler. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Golü bulunca daha rahat oldu, özellikle ikinci golden sonra. Güzel bir asistim var, Aboubakar'a sadece dokunmak kaldı. Son zamanlarda böyle güzel asistler yapıyorum. Bizimkilere dokunmak kalıyor sadece. Kazanmak güzel. Trabzon maçını kazansaydık güzel olacaktı. İçeride Galatasaray'a karşı büyük bir maçımız var. İnşallah onu da kazanıp önümüze bakacağız.