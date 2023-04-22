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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sonrası Romain Saiss: Oynamadığım zamanlarda...

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 3  puan için mutlu olduklarını söyleyen Saiss, "Oynamadığım zamanlar mutsuz oldum. Her maç oynamak isterim. Sahada olduğum zaman  mutluyum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son 2 maçta gol yemedik. Bu önemli. Bu şekilde devam etmek ve derbiye hazırlanmak istiyoruz." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 21:27
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sonrası Romain Saiss: Oynamadığım zamanlarda...

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Romain Saiss, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Romain Saiss: Önemli bir maçtı. Trabzon beraberliği sonrası bu maç bizim için önemliydi. Beşiktaş'ta oynuyorsanız her maçı kazanmanız gerekiyor, bu gerçek. Zor maç olacağını biliyorduk. Küme düşmeme savaşı veren bir takımla oynadık bugün. 3 puan için mutluyuz. Derbi öncesi hazırlıklar için en iyi şekilde moral oldu. Tam olarak kusursuz değildik ama yine de 3 puan için sevinçliyiz.

Oynamadığım zamanlar mutsuz oldum. Her maç oynamak isterim. Konsantrasyonumu kaybetmedim ve hep çalıştım. Bu sezon farklı partnernerle oynadım. İletişim de önemli. Şu an partnerim Omar Colley. Ben futbol oynamaktan mutluyum. Sahada olduğum zaman mutluyum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son 2 maçta gol yemedik. Bu önemli. Bu şekilde devam etmek ve derbiye hazırlanmak istiyoruz.

Derbiyi kazanmak istiyoruz. Futbolda her maçı, rakip fark etmeksizin kazanmak için oynarsınız. Derbinin önemini biliyoruz. Evimizde özel ve kıymetli bir maç olacağız. Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz. Böyle maçları kazanmak çok önemlidir. Hafta boyunca derbiye hazırlanacağız ve 3 puan kazanmaya çalışacağız.

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