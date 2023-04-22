Ümraniyespor - Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş'ten açıklama! Onur Bulut neden yok?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Onur Bulut'un sakatlığı olduğu için oynamadığını söyledi.

İşte o sözler...

Şenol Güneş: Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'ı kutluyorum. Umarım bizim için bu maç üçüncü bir bayram olur. Sağlık olarak Onur Bulut'un hastalığı dışında bir sorunumuz yok. Bütün oyuncular hazır. Kimin ne zaman oyuna girdiği önemli değil, önemli olan görevini nasıl yapacağı. Güzel oynayıp, geçen haftaki kötü oyunun izlerini silerek kazanmak istiyoruz.