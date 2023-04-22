Haberler Beşiktaş ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılarda genç stoper Tayyip Talha Sanuç ve İngiliz yıldız Dele Alli sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyecek. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 10:10
ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Teknik adam Güneş'in ideal kadrosuna dönüş yapmayı planladığı karşılaşmada, ameliyat edilen genç stoper Tayyip Talha Sanuç ile yine küçük bir operasyon geçiren İngiliz yıldız Dele Alli, takımdaki yerlerini alamayacak. Peki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

9 KARŞILAŞMADA 1 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı.

Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Gheorge, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Avounou, Kartal, Sekidika, Kayoude, Umut

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...
Seda Sayan yine gerdirdi "Lolita olacağım" diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman'a özenen Seda Sayan tanınmaz halde
Kartal'ın yıldızına övgü! "Mutlaka kalmalı"
F.Bahçe'de 2 yıldız isimde mutlu son!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın yıldızına övgü! "Mutlaka kalmalı"
Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük kule...
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli isme şok sözler! "Galibiyet paçayı kurtarmasına yetmez" F.Bahçeli isme şok sözler! "Galibiyet paçayı kurtarmasına yetmez" 09:50
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı detayları! Ümraniyespor-Beşiktaş maçı detayları! 09:49
Kartal'ın yıldızına övgü! "Mutlaka kalmalı" Kartal'ın yıldızına övgü! "Mutlaka kalmalı" 09:30
Buruk'tan Jesus'a flaş yanıt! Buruk'tan Jesus'a flaş yanıt! 09:13
Jesus'tan kritik karar! Arda ve Alioski... Jesus'tan kritik karar! Arda ve Alioski... 08:55
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
Daha Eski
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10