Gözler Ghezzal’da

Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal'a çevrilmiş durumda.

Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalan Cezayirli yıldız G.Saray derbisini iple çekiyor. Ghezzal henüz beklenen forması sergilemiş değil. Sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı 4 maçta iki asist kaydeden ancak maçların genelinde tam anlamıyla güçlü görünmeyen ve eski günlerini aratan 30 yaşındaki futbolcu, Ümraniye maçında ilk 11'de sahaya çıkacak olsa da bin sonraki hafta oynanacak G.Saray derbisini bekliyor. Ghezzal, en son 14 Ağustos'ta ligin ikinci haftasında 3-3 biten Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.