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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı CANLI | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Ümraniyespor ile Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. 31. haftanın heyecanlı müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:30
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı CANLI | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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