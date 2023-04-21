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Abou ile uçan Kartal

Beşiktaş’ın skorer forveti Abobukar son 6 maçta rakip fileleri tam 5 kez havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
Abou ile uçan Kartal

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golleriyle yükselişini sürdürüyor. Süper Lig'deki son 16 maçında sadece 1 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, bu periyotta 4 kez berabere kalırken, 11 maçta ise hanesine üç puan (Hatayspor maçı hükmen) yazdırmayı başardı. Kara Kartal'ın bu yükselişindeki en önemli etkenlerden biri de Aboubakar'ın her geçen gün artan performansı oldu. Öyle ki Kamerunlu yıldız oynadığı son 6 lig maçının 5'inde rakip fileleri tam 6 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı ve 6 gole direkt olarak katkı sağladı.

KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın gol attığı maçların tamamını kazanırken, Kamerunlu da eski günlerine döndüğünü kanıtladı. Giresun maçında sakatlandığı için Trabszonspor'a karşı forma giyemeyen Cenk Tosun'un, yarın oynanacak maçta Aboubakar ile birlikte forma giymesi bekleniyor. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını, "Ümraniye ligde kalmak için tüm gücüyle savaşıyor. Bizim için kolay bir 90 dakika olmayacak. Yakaladığımız fırsatları kaçırmamalıyız" diyerek özellikle forvetlerini tatlı sert uyardı.

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