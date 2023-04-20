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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:28
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık...

Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık...

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Şenol Güneş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in genel performansını değerlendirdi ve yönetime görüşünü bildirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık...

Deneyimli teknik adam, transferde Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lazio ile anılan Gedson'un satışından zarar edilmemesi halinde ayrılmasına onay verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık...

Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü Gedson'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık...

Futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek.

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