BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

BEŞİKTAŞ 2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ



Sezon sonu İngiltere'den de taliplerinin kendisine teklifte bulunacağını düşünen Redmond'ın bu noktada eşinin isteğini dikkate alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla 2+1 yıllık kontrat üzerinden yoluna devam etmek istediği ve sezon başına da bu yıl olduğu gibi 1.5 milyon Euro ücreti gözden çıkardığı kaydedildi.



