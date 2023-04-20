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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

Beşiktaş'ta iç transfer konusunda Redmond ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun geleceği adına vereceği kararda oldukça dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişe geçen ismi Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki futbolcu, attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş de takımda kalmasını istemişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

Bunun üzerine görüşmeler başladı ancak İngiliz futbolcunun karar vermesini zorlaştıran özel bir durumu var.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli yıldızın eşi Blaise hamile ve doğum zamanı yaklaşıyor. Haziranda ikinci çocukları dünyaya gelecek olan çift, hayatlarına nerede devam edeceklerine dair kararlarını aceleye getirmek istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

BEŞİKTAŞ 2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

Sezon sonu İngiltere'den de taliplerinin kendisine teklifte bulunacağını düşünen Redmond'ın bu noktada eşinin isteğini dikkate alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla 2+1 yıllık kontrat üzerinden yoluna devam etmek istediği ve sezon başına da bu yıl olduğu gibi 1.5 milyon Euro ücreti gözden çıkardığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Redmond'un kaderi ona bağlı! Haziranda belli olacak

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.

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