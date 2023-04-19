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Kartal, forvet Raul Jimenez için sıcak temas sağladı. İspanyol basını: Meksikalı oyuncu İspanyol kulüplerine önerildi ancak Beşiktaş onunla ciddi şekilde ilgileniyor ve mesafe kat ettiler. Türkler transferde ısrarcı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Sıkı markaj

Sezon sonu için gündeme gelen isimlerden biri de Raul Jimenez'di. Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 31 yaşındaki Meksikalı forvet ile ciddi şekilde ilgilenildiği belirtilirken, bu iddia yurt dışında da iyice dillendirilmeye başladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Jimenez'in İspanyol takımlarına önerildiği ancak pek rağbet görmediği ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı yazıldı. Bu konuda da önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Ocak ayında teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlıların, transferde ısrarcı bir tutum sergilediği ve bir kez daha Jimenez ile temas kuracağı kaydedildi.

38 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bekiştaş'ın Raul Jimenez için önemli bir maaş miktarını gözden çıkardığı da belirtildi. Jimenez, America, A. Madrid ve Benfica takımlarında da forma giydi. Meksikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 101 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 29 gollük katkı verdi. Santrfor bölgesinde görev yapan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro. 2019'da Benfica'dan transfer edilen yıldız futbolcu için Wolverhampton'ın kasasından 38 milyon euro çıkmıştı. Jimenez'in sözleşmesi 2024'te sona erecek.

F.BAHÇE DE PEŞİNDE

Jimenez için devrede olan diğer kulüplerden biri de Fenerbahçe... İspanyol basınında böyle bir ayrıntıya yer verilmese de sarı lacivertlilerin de Meksikalı forvetle temas kurduğu biliniyor. Beşiktaş, 31 yaşındaki Raul'un transferini bitirip ezeli rakibine tranfer çalımı atmak amacında. Kara Kartal, Kolombiyalı James Rodriguez ile de Galatasaray'a çalım atmak istiyor.

Kariyerinde 415 maçta 127 gol, 56 asist üreten Jimenez, Meksika milli takımda ise 101 maçta 29 gollük performans sergiledi.

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