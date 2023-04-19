Mert’in ikinci baharı

Şenol Güneş'in gelişiyle müthi bir form yakalayıp milli takıma yeniden seçilen hatta kaleyi devralan Mert Günok ikinci baharını yaşıyor. 34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in takıma dönmesiyle adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı. Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu için 2+1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor.