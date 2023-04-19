‘James bir aptal!’

Siyah-beyazlı takımın Kolombiyalı eski kaleci Oscar Cordoba, ILGINÇ bir fade kullandı. ESPN F90 programında, Rodriguez'in Olympiakos'tan ayrılması değerlendirildi. "Tarihimizin en iyi futbolcusu olabilirdi ama istemedi" diyen Kolombiyalı gazeteci Francisco Velez, Cordoba'nın James için söylediği bir cümleyi canlı yayında şöyle açıkladı: Hata yapmak insanidir. Aynı hata tekrar yapılabilir. Ancak tekrar tekrar aynı hatayı yapmak aptalcadır. James de bir aptal. B. Münih, R. Madrid ve Everton gibi takımlardan sonra Rayyan'dan bile bu yüzden ayrıldı.