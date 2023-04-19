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Beşiktaş Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 21:13
Beşiktaş Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Oyuncular antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



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