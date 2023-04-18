BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal James Rodriguez için gaza bastı!

'EVET' DEME İHTİMALİ YÜKSEK

Alınan bilgilere göre siyah beyazlıların rakam hazırlığını bitirdiği ve Rodriguez'e senelik 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önereceği belirtildi. İmza parası olarak da 1.5 milyon euro civarında bir rakam teklif edileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ın forvet arkası takviyesini James ile yapıp şimdiden bul bölgedeki sıkıntıyı çözmek istediği kaydedildi. Avrupa'dan beklediği teklifleri bir türlü alamayan ve piyasası oldukça daralan Kolombiyalı yıldızın da 'evet' deme ihtimalinin yüksek olduğu yorumları yapılıyor. James Rodriguez, forvet arkasının yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.