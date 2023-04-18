BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal James Rodriguez için gaza bastı!

Siyah-beyazlılar, daha önce "Sezon sonu görüşürüz" sözü alınan James Rodriguez için menajerlik şirketinden bu hafta içine randevu aldı. Rodriguez hazır, teklif hazır! İşte detaylar... | Bjk spor haberi
Beşiktaş sezon sonu itibarı ile Dele Alli ile yolları ayıracak, Alexandru Maxim'i de Gaziantep'e geri gönderecek... Bu bağlamda ofansif orta saha arayışlarını bir süredir devam ettiren siyah beyazlı takım, daha önce kontak kurduğu James Rodriguez için gaza bastı.
Kolombiyalı orta sahadan daha önce "Sezon sonu görüşürüz" sözünü alan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir görüşme daha talep etti. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı 31 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute'den bu hafta içine randevu alındı.
'EVET' DEME İHTİMALİ YÜKSEK
Alınan bilgilere göre siyah beyazlıların rakam hazırlığını bitirdiği ve Rodriguez'e senelik 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önereceği belirtildi. İmza parası olarak da 1.5 milyon euro civarında bir rakam teklif edileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ın forvet arkası takviyesini James ile yapıp şimdiden bul bölgedeki sıkıntıyı çözmek istediği kaydedildi. Avrupa'dan beklediği teklifleri bir türlü alamayan ve piyasası oldukça daralan Kolombiyalı yıldızın da 'evet' deme ihtimalinin yüksek olduğu yorumları yapılıyor. James Rodriguez, forvet arkasının yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.
DEVLERDE OYNADI
Şu an boşta olan Rodriguez; R. Madrid, Porto, Monaco, B. Münih, Everton gibi takımların formasını terletti. Kariyerinde toplam 453 maça çıkıp 120 gol, 147 asist üretti. Milli takımda 90 karşılaşmada 26 gol buldu.
DELE ALLI GİBİ OLMASIN!
Yönetimin bitirmek için uğraş vereceği Rodriguez için Güneş yüzde yüz 'tamam' demiş değil. Usta hocanın "James son yıllarda hep bir sezon oynayıp takım değiştirmiş bir oyuncu. Önümüzde Alli örneği var. Benzerlik yaşamayalım" diyerek transfere mesafeli yaklaştığı belirtildi.