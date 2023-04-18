Masuaku kaldı

Siyah beyazlıların sezon başında İngiliz ekibi West Ham'dan kiraladığı Masuaku resmen Kartal oldu. Trabzonspor maçında forma giydiği için satın alma opsiyonu için gerekli olan maç sayısını yakalayan sol bekin 2+1 yıllığına tapusu alındı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada 2 milyon euro karşılığı bonservisinin alındığı bildirildi. Kulüpten "West Ham United'tan 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023- 24 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" bildisini yayınlandı.