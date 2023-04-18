Haberler Beşiktaş Masuaku kaldı

Masuaku kaldı

Satın alma opsiyonu devreye giren sol bek için kulübü West Ham’a 2 milyon euro ödendi ve 2+1 yıllık anlaşma yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Masuaku kaldı

Siyah beyazlıların sezon başında İngiliz ekibi West Ham'dan kiraladığı Masuaku resmen Kartal oldu. Trabzonspor maçında forma giydiği için satın alma opsiyonu için gerekli olan maç sayısını yakalayan sol bekin 2+1 yıllığına tapusu alındı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada 2 milyon euro karşılığı bonservisinin alındığı bildirildi. Kulüpten "West Ham United'tan 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023- 24 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" bildisini yayınlandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali yüzdelerini açıkladılar! İşte ligin ilk 5 sırası...
Aytaç Şaşmaz'dan 2022 yılında ayrılan Cemre Baysel aşka geldi! İstanbulspor'da forma giyen...
Man. United'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye!
Valencia'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal James Rodriguez için gaza bastı!
Beşiktaş'ta yol ayrımı! Güneş'ten iki isme veto
Samsun TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 18 Nisan
Samsun TOKİ arsa çekilişi canlı izle 18 Nisan
Muğla TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 18 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 01:05
Filede dev eşleşme Filede dev eşleşme 01:02
Başkentte sessizlik Başkentte sessizlik 01:00
Rize tam gaz Rize tam gaz 00:59
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:43
Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! 00:34
Daha Eski
Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! 00:33
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 00:32
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:30
Liverpool çok farklı! Liverpool çok farklı! 23:52
Fiorentina ve Atalanta puanları paylaştı! Fiorentina ve Atalanta puanları paylaştı! 23:45
Abdülkerim'e Serie A'dan kanca! Abdülkerim'e Serie A'dan kanca! 23:22