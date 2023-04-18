İkisi bir başka

Kartal'da iki isim özellikle beğeni topladı. Hem kaleci Mert hem de stoper Saiss performanslarıyla alkış alırken, alınan 1 puanda da önemli rol oynadılar. Güneş'in son haftalarda mecburen tercih ettiği Saiss'i ligin kalan bölümünde Colley ile birlikte oynatmaya devam edeceği belirtildi. Faslı futbolcunun performansını sezon sonuna kadar görmek isteyen usta hocanın, 'olur' vermesi durumunda gelecek sezonun kadrosunda da tutabileceği öğrenildi. İngiltere'den talipleri olduğu belirtilen Saiss için uygun bir teklif gelmesi durumunda satışına onay verileceği de kaydedildi. Güneş'in gelişiyle kaleye ambargo koyan Mert'i maç sonrası takım arkadaşlarının tebrik ettiği gelen haberler arasında.

PANCU'NUN ELDİVENLERİ MÜZEDE

Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılan ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın satın aldığı Daniel Pancu'nun 4-3'lük Fenerbahçe galibiyetinde giydiği kaleci eldivenleri Beşiktaş Müzesi'ne konuldu. Kocadağ, eldivenleri dün müzeye teslim etti. Emre Kocadağ "Pancu, depremzedelere yardım etmek için bu eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Bu eldivenler bizim için paha biçilemez bir anı. Bu eldivenleri ait olduğu yere emanet ediyoruz" dedi.