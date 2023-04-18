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Beşiktaş Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş Ümraniyespor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 21:39
Beşiktaş Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 22 Nisan Cumartesi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı, HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınmayla başlayan antrenman, kondisyon, taktik ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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