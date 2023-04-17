Haberler Beşiktaş Yokluğunu hissettiler!

Yokluğunu hissettiler!

Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, derbide tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniye maçında sahada olacak. Cenk'in bu sezon ligde 12 golü bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Yokluğunu hissettiler!
Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, derbide tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniye maçında sahada olacak. Cenk'in bu sezon ligde 12 golü bulunuyor.
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