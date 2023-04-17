Yokluğunu hissettiler!

Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, derbide tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniye maçında sahada olacak. Cenk'in bu sezon ligde 12 golü bulunuyor.
Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, derbide tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniye maçında sahada olacak. Cenk'in bu sezon ligde 12 golü bulunuyor.