Haberler Beşiktaş Tatmin etmedi

Tatmin etmedi

Beşiktaş’ın oyun kalitesinin ve heyecanının daha yüksek olması gerekir Sahadaki oyun hiç tatmin edici değildi. Hazırlık maçı havasında oynadık”.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Tatmin etmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında alınan beraberliğe üzüldü. Rakibin kırılgan olduğu bir dönemde sonuç almak için buraya geldiklerini belirten Güneş, oynanan futbolu eleştirdi. Hazırlık maçı gibi oynadıklarını ifade eden Güneş, "Futbol olumsuzdu. Biz pozisyonlar bulduk ama rakibimiz de buldu. İki puan kaybettik, beraberliğin bir işe yaramayacağı bir maçtı. Asıl önemli olan ise dağınıklık vardı. Kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Oyun olarak kaybettiklerimiz var, oyun tatmin edici değil. Beşiktaş'ın kalitesinin ve heyecanının daha yüksek olması gerekiyor. Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz ama oyun böyle olamaz" diye konuştu.
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