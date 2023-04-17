Salih Uğurcan’a takıldı

Derbide Beşiktaş'ın en göze çarpan isimlerinden birisi Salih Uçan'dı. 29 yaşındaki orta saha, 87'de gole de çok yaklaştı. Kornerden gelen topu kafayla kaleye gönderen Salih'in vuruşunu, Uğurcan çizgiden çıkardı. Uçan, yüzde 82 pas isabetiyle oynarken, Trabzon sahasında yüzde 86'lık bir pas isabeti de sağladı. 90'da Necip'le değişti.
Derbide Beşiktaş'ın en göze çarpan isimlerinden birisi Salih Uçan'dı. 29 yaşındaki orta saha, 87'de gole de çok yaklaştı. Kornerden gelen topu kafayla kaleye gönderen Salih'in vuruşunu, Uğurcan çizgiden çıkardı. Uçan, yüzde 82 pas isabetiyle oynarken, Trabzon sahasında yüzde 86'lık bir pas isabeti de sağladı. 90'da Necip'le değişti.