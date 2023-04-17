Haberler Beşiktaş Salih Uğurcan’a takıldı

Salih Uğurcan’a takıldı

Derbide Beşiktaş'ın en göze çarpan isimlerinden birisi Salih Uçan'dı. 29 yaşındaki orta saha, 87'de gole de çok yaklaştı. Kornerden gelen topu kafayla kaleye gönderen Salih'in vuruşunu, Uğurcan çizgiden çıkardı. Uçan, yüzde 82 pas isabetiyle oynarken, Trabzon sahasında yüzde 86'lık bir pas isabeti de sağladı. 90'da Necip'le değişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Salih Uğurcan’a takıldı
Derbide Beşiktaş'ın en göze çarpan isimlerinden birisi Salih Uçan'dı. 29 yaşındaki orta saha, 87'de gole de çok yaklaştı. Kornerden gelen topu kafayla kaleye gönderen Salih'in vuruşunu, Uğurcan çizgiden çıkardı. Uçan, yüzde 82 pas isabetiyle oynarken, Trabzon sahasında yüzde 86'lık bir pas isabeti de sağladı. 90'da Necip'le değişti.
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