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Mert’ten geçit yok

Beşiktaş'ta son maçların formda ismi Mert Günok, Trabzonspor karşısında da başarılı bir oyun ortaya koydu. 3 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, özellikle ikinci yarıda birkaç pozisyonda önemli toplar çıkarttı. Bu sezon Süper Lig'de 17. maçını oynayan Mert, 6. kez kalesini gole kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Mert’ten geçit yok
Beşiktaş'ta son maçların formda ismi Mert Günok, Trabzonspor karşısında da başarılı bir oyun ortaya koydu. 3 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, özellikle ikinci yarıda birkaç pozisyonda önemli toplar çıkarttı. Bu sezon Süper Lig'de 17. maçını oynayan Mert, 6. kez kalesini gole kapattı.
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