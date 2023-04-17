Mert’ten geçit yok

Beşiktaş'ta son maçların formda ismi Mert Günok, Trabzonspor karşısında da başarılı bir oyun ortaya koydu. 3 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, özellikle ikinci yarıda birkaç pozisyonda önemli toplar çıkarttı. Bu sezon Süper Lig'de 17. maçını oynayan Mert, 6. kez kalesini gole kapattı.
Beşiktaş'ta son maçların formda ismi Mert Günok, Trabzonspor karşısında da başarılı bir oyun ortaya koydu. 3 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, özellikle ikinci yarıda birkaç pozisyonda önemli toplar çıkarttı. Bu sezon Süper Lig'de 17. maçını oynayan Mert, 6. kez kalesini gole kapattı.