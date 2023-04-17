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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu!

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kritik derbide karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu derbi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu!

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın maçının ilk yarısı öyle geçti ki anlatacak, yazacak hiçbir şey yoktu. Ama ikinci yarı oyun olarak, pozisyon olarak mücadele olarak Trabzonspor'a yazık oldu. Hakikaten yazık oldu. Trezeguet girince biraz süratlendiler, iyi pozisyonlar yakaladılar, 3-4 tane net pozisyon yakaladılar. İlk yarıda Trabzonspor'un diğer maçlara oranla daha farklı olduğu belli oldu. İkinci yarıda Trabzonspor oyununu yukarı taşıdı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un veya Hadziahmetovic'in olmaması bir etken değil. Beşiktaş iyi oynamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazandı, 1 kişi eksik oynadı ama Fenerbahçe verdi o maçı. Siyah beyazlılar orta alanda çok hatalar yapıyor. Trabzonspor'da orta sahasında Bakasetas ve Siopis orta sahada çok rahat oynadılar. Trabzonspor'da Sörloth gibi bir oyuncu olsaydı bu maçları koparırdı. Üç tane adam ağır kaldı ve pozisyonları kaçırdılar.

Bakınız Trabzon şehri takımından böyle futbol istiyor. Böyle oynasın seneye şampiyonluğa oynamasın yine tribünleri doldurur. İkinci yarıda oynadıkları futbol hoşuma gitti. Bordo-mavililer ilk yarıda biraz durgundu ama ikinci yarıda iyi oynadı. Biraz başarıya aç bir teknik direktörle bu Trabzonspor takımı iş yapacaktır.

Trabzonspor'un teknik direktörü Beşiktaş'ı iyi tahlil etmiş ve rakibini kilitledi. Pas bağlantılarını kesti, Redmond'a adam bağlamış, Aboubakar'a tam markaj yaptı 40 metrede, hiç bırakmadı. İhsan Derelioğlu iyi hazırlamış takımı. Siopis ile Abdülkadir Ömür ikilisi de müthiş oynadı, ne var ne yok oynadılar. Özellikle Siopis Trabzonlu gibi oynuyor, Yunanlı gibi değil. İlk yarı kötü bir maç izledik ama ikinci yarıda Trabzonspor'un oynadığı oyuna yazık oldu. Bordo mavililer galibiyeti kaçırdı.

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