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Beşiktaş Arthur Masuaku'yu resmen duyurdu

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2023/24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:42
Beşiktaş Arthur Masuaku'yu resmen duyurdu

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2023/24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır.

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