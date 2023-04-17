30 dakikalık şov

Süper Lig'de dün Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 0-0 sona erdi. Fırtına kötü gidişatını bitirmek, Kartal ise zirve takibini devam ettirmek istiyordu. Son 5 maçını kazanan siyah-beyazlılar son derece formdaydı. Karadeniz devinin en büyük kozu ise Akyazı'ydı. Çünkü sahasında en son 2020-21'de Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Fırtına, iki yıldır evinde derbi kaybetmemiş, iyi performans göstermişti.



İKİNCİ DEVRE İYİYDİ

Bu periyotta G.Saray ile 2-2 ve 0-0, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalmış, F.Bahçe'yi 3-1 ve 2-0 yenmişti. Dün de bu iyi istatistiği devam ettirdi. Ligde son 5 maçta biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet alan ve 3 kez kaybeden bordo-mavililer, özellikle derbinin ikinci yarısında iyi bir futbol sergiledi. Ancak hem kaleci Mert, hem de Uğurcan kurtarışlarıyla ikinci devrede derbiye damga vurdu

BiR BAKIŞTA 90 DAKiKA

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Beşiktaş atağında Gedson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

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Trabzonspor yine sol kanattan etkili geldi. Bakasetas'ın pasında topla buluşan Markovic'ten önce Saiss araya girip topu kornere gönderdi.

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Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

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Beşiktaş atağında Onur'un Aboubakar'a gönderdiği uzun pasta Larsen topu kalecisi Uğurcan'a indirmek istedi ancak meşin yuvarlak kornere çıktı.

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Trabzonspor atağında Vincent Aboubakar savunmasına yardıma geldi ve topu uzaklaştırdı. Trabzonsporlu futbolcular elle oynama itirazlarında bulundu ancak oyun devam etti.

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Trabzonspor gole çok yaklaştı. Markovic'in çaprazdan sert şutunda Mert Günok mükemmel çeldi. Onur, Trezeguet'den önce ayak koydu.

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Trabzonspor gole çok yaklaştı! Maxi Gomez indirdi, Trezeguet'in kale çizgisi üzerinden yapmak istediği vuruşa son anda Omar Colley müdahale etti.

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Redmond çaprazdan çok sert vurdu, Uğurcan kornere çeldi. Köşe atışından gelen topa Salih kafayı vurdu, Uğurcan çizgi üzerinde nefis çeldi.

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İkinci yarıda kaleciler adeta devleşti! Trezeguet'nin ceza alanından vuruşunda Mert, Uğurcan'a nazire yaparcasına topu kornere çeldi.